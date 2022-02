Honderden mensen wonen begrafenis Rayan bij

De vijfjarige Rayan is maandag begraven in de buurt van zijn dorp in het noorden van Marokko. De jongen was terechtgekomen in een put en kon pas vijf dagen later bevrijd worden, maar alle hulp kwam te laat.

Na het middaggebed werd de vijfjarige Rayan begraven op een kerkhof op enkele kilometers van Ighrane, waar het ongeval plaatsvond. Het hele dorp was afgezakt naar de heuvel waar de jongen neergelaten werd in een familiegraf. De autoriteiten lieten niet toe dat mensen van buiten het dorp de begrafenis zouden bijwonen.

De solidariteit na de dood van het jongetje was groot. De Marokkaanse koning Mohammed VI nam kort na de dramatische ontknoping contact op met de ouders om zijn medeleven te betuigen. Paus Franciscus prees de manier waarop mensen hadden samengewerkt om het kind te proberen redden. Ook president Macron van Frankrijk en premier Bennett van Israël toonden hun medeleven. Het elftal van Kameroen hield zondag op de finale van de Afrika Cup een minuut stilte.

Een gebed voor Rayan op de begrafenis. Foto: afp

Rayan viel dinsdagmiddag in een droge put en kwam op 32 meter diepte vast te zitten. De schacht was te smal om iemand te laten afdalen. Reddingswerkers moesten daarom een enorm gat naast de put graven. De Marokkaanse koning riep daarvoor de hulp in van de vijftiger Ali, een expert in tunnels en boortechnieken. Met een horizontale tunnel konden ze vijf dagen later de jongen bereiken. De jongen werd nog naar het ziekenhuis ­gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

‘We danken Zijne Majesteit de Koning, de autoriteiten en iedereen die ons geholpen heeft’, zei de vader van het jongetje zaterdagavond.