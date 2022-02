Schakelt Overlegcomité vrijdag naar code oranje?

Vrijdag om 14 uur zitten alle regeringen opnieuw samen om hun corona-aanpak te bespreken. De hamvraag wordt of de tijd rijp is om binnen de coronabarometer van code rood naar oranje over te schakelen.

Het zag er al even naar uit dat het Overlegcomité afgelopen vrijdag al zou vergaderen, maar volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is dat nog niet zeker, zo zei hij vorige donderdag. ‘Ik bepaal de datum niet, dat is aan de eerste minister. Maar iets in mij zegt dat hij het Overlegcomité pas gaat samenroepen als de parameters toelaten om af te schalen.’

Of het vrijdag tot afschakelen komt, zou voorspelbaar moeten zijn dankzij de coronabarometer. Binnen bepaalde grenswaarden gelden dan een vaste set aan maatregelen. Momenteel verkeert België in de strengste code rood. Al lijkt de deur op een kier te staan om vrijdag de pijl op code oranje te zetten. Premier De Croo merkte zondag op dat hij versoepelingen niet uitsluit als de dalende trend in de ziekenhuisopnames zich doorzet. In De Zevende Dag lieten zowel Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en partijleider van de federale meerderheidspartij Vooruit Conner Rousseau optekenen dat ‘we erg dicht bij code oranje staan’.

Voor code oranje zijn er tussen de 65 en 150 ziekenhuisopnames per dag. Op intensieve zorg zijn dan tussen de 300 en 500 bedden ingenomen. Zodra één van de twee bovennormen overschreden wordt, geldt code rood.

Extra verzoekjes

Al lijkt die houvast toch geen evidentie. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) brak maandag een lans voor het afschaffen van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. ‘Dat is een van de eerste zaken die het Overlegcomité moet herbekijken’, zei hij in een kranteninterview. Daarmee legt de CD&V-minister meteen een extra verzoek op de tafel van het Overlegcomité.

Daarmee is hij niet de enige. ‘Een overgang naar code oranje is een minimum’, zei Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet vorige week. ‘We moeten verder gaan door ook te versoepelen in de sectoren die niet opgenomen zijn in de barometer. We moeten teruggaan naar een vorm van normaliteit en de Belgen al hun vrijheden zo snel mogelijk teruggeven. Dat moment is aangebroken.’

Wanneer er zou overgegaan worden op code oranje, is dat vooral een goede zaak voor de horeca. Bij oranje wordt het sluitingsuur geschrapt. Een volledig overzicht van welke regels bij welke kleur op de barometer gelden, kunt u hieronder raadplegen.

Welke maatregelen zijn van kracht in fase geel, oranje en rood?

Via de navigatie krijgt u een overzicht van de maatregelen per fase, en dat telkens voor drie domeinen: evenementen, horeca en vrije tijd.