Achttien mensen moesten zondag gered worden van het bevroren Lake Erie in de Amerikaanse staat Ohio. Ondanks waarschuwingen van de weerdiensten was de groep op sneeuwscooters onderweg toen een scheur ontstond in het ijs. Een helikopter van de kustwacht spotte de gestrande mensen en schakelde meteen hulp in.

Het meer is het minst diepe van de vijf Grote Meren in het noordoosten van de Verenigde Staten. De kans dat het bevriest in de winter is dan ook groot.