‘Fight club’ krijgt toch originele einde in China

Het Chinese streamingplatform Tencent Video biedt de film Fight club nu toch aan met het originele einde.

De film van David Fincher uit 1999 verscheen aanvankelijk met een alternatief einde op de Chinese streamingdienst. Voor het moment dat de wolkenkrabbers in het origineel instorten, verscheen er plots een zwart scherm met de boodschap: ‘De politie had het plan snel door. Alle criminelen zijn gearresteerd en de bom is met succes onschadelijk gemaakt. Na het proces is Tyler in de psychiatrie opgenomen. In 2012 is hij uit het ziekenhuis ontslagen.’

De opvallende aanpassing, die wereldwijd werd opgepikt, ontkrachtte de subversieve plot van de film. Dat buitenlandse films en series in China worden gecensureerd, is niet ongewoon. Maar dat de plot van een filmklassieker wordt aangepast, ging niet onopgemerkt voorbij. Human Rights Watch noemde de censuur ‘dystopisch’.

Dystopian.



“The first rule of Fight Club in China? Don't mention the original ending. The second rule of Fight Club in China? Change it so the police win.” https://t.co/mxaoKwhmvy pic.twitter.com/kMzFTbv4nQ — Human Rights Watch (@hrw) January 25, 2022

Na wijdverspreide kritiek wordt het originele einde nu toch in ere hersteld. Opvallend was dat de auteur van Fight club, Chuck Palahniuk, niet tegen de Chinese versie was. ‘De ironie is dat de Chinezen het einde in lijn hebben gebracht met het einde van het boek’, vertelde hij in een video aan roddelsite TMZ. Verder klaagde hij aan dat zijn boeken vooral in de VS op censuur botsen omdat gevangenissen en scholen weigeren ze op te nemen in hun bibliotheken.