Shorttrackster Hanne Desmet schrijft geschiedenis op Winterspelen en scherpt Belgisch record aan

Shorttrackster Hanne Desmet is 5de geworden in de finale van de 500 meter, in een Belgisch record van 42.941. Het beste Belgische shorttrackresultaat ooit op de Winterspelen. Tot nu leverde Geert Blanchart met een zesde plaats op de 1.000 meter in Albertville 1992 de beste Belgische shorttrackprestatie.

Kim Boutin, de wereldrecordhoudster, maakte eerst een valste start. Daarna volgde nog een herstart omdat titelverdedigster Ariana Fontana ten val kwam in de eerste ronde. De Italiaanse en Suzanne Schulting kregen vervolgens nieuwe ijzers, waarna de derde start de juiste was. Schulting ging meteen naar de kop, maar werd in de voorlaatste ronde gepasseerd door Fontana, die opnieuw goud pakte, voor een teleurgestelde Schulting en Boutin.