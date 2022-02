Groot gelijk | Moet het Engels een officiële taal worden in Brussel?

Taal is altijd een heikel punt geweest in Brussel – officieel een tweetalig, maar in de praktijk een meertalig gewest. Brussel is na Dubai de meest kosmopolitische stad ter wereld. Het Engels is er aan een opmars bezig: jongeren spreken nu al beter Engels dan de tweede landstaal. Moeten we het Engels omarmen en ineens ook officialiseren? Of dreigen we dan het Nederlands in Brussel helemáál te begraven?