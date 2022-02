Sandrine Tas na olympisch debuut op de 1.500 meter: ‘Ik ben gewoon gelukkig nu’

Sandrine Tas (26) heeft maandag haar olympisch debuut gemaakt met een rit op de 1.500 meter. Onze West-Vlaamse landgenote schaatste in de tweede rit van de zogenaamde ‘middenafstand’ en behaalde er de 29ste plaats, met een tijd van 2:03.37.

Sandrine Tas zette voor de dweilpauze de voorlaatste tijd van alle deelneemsters neer. ‘Op een wereldbeker zou ik niet tevreden zijn geweest met deze 1.500 meter, maar dit zijn de Olympische Spelen’, vertelde Tas. ‘Ik wist op voorhand dat ik niet veel moest verwachten van deze afstand, want ik was als dertigste van dertig deelnemers gekwalificeerd. Eigenlijk had ik mijn doel al bereikt door me te plaatsen voor deze Spelen. Ik wou vooral genieten van dit moment. Dat heb ik vooraf en vooral na afloop gedaan. Tijdens de race gaat dat natuurlijk niet, daarvoor doet een 1.500 meter te veel pijn. Maar na afloop heb ik alles goed tot mij laten doordringen. Ik mag me nu een olympiër noemen. Ik ben gewoon gelukkig nu.’

Tas schaatst in later Peking ook nog de 500 m, 1000 m en de massastart. ‘Daar verwacht ik meer van en wil ik beter doen. De 1.500 meter is toch mijn moeilijkste afstand. Ik heb gewoon veel minder ervaring dan mijn concurrentes.’

Tas, die net als Bart Swings een indrukwekkend palmares heeft in het skeeleren, is relatief nieuw in het schaatsen. Ruim twee jaar geleden schaatste Tas pas haar eerste wereldbekerwedstrijd. ‘Binnen vier jaar wil ik opnieuw deelnemen aan de Spelen, en dat zal dan wel op een andere manier zijn.’