KU Leuven bevestigt meldingen grensoverschrijdend gedrag in 2019

De KU Leuven bevestigt dat in 2019 via de centrale vertrouwenspersoon en een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag meldingen zijn gedaan over het gedrag van een professor aan de faculteit Wetenschappen.

In De Standaard getuigden maandag verschillende ex-studenten van de KU Leuven over het grensoverschrijdende gedrag van hun promotor. ‘Als je hem liet doen, mocht je naar de beste ­congressen en kreeg je extra financiële steun voor je onderzoek. Deed je dat niet, dan dreigde hij met ­ontslag en noemde hij je ondankbaar’, vertelt een vrouw die zo’n vijf jaar geleden aan haar ­doctoraat begon aan de KU Leuven.

De universiteit zegt de meldingen ‘absoluut zeer ernstig en structureel opgevolgd’ te hebben.

De betrokken professor zou in de twee jaren na de melding deel hebben genomen aan een remediëringstraject. Hierbij zou hij dusdanige vooruitgang hebben laten zien dat verdere opvolging volgens de universiteit niet nodig was.

Daarna zijn volgens de universiteit geen klachten meer over de man binnengekomen. Naar aanleiding van de berichtgeving van maandag zegt de KU Leuven te gaan bekijken of het dossier heropend moet worden. In verband met privacy zegt de universiteit verder niet over de zaak te willen communiceren.

De onderwijsinstelling benadrukt verder dat er ‘aan de KU Leuven geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, seksueel ongewenst gedrag, verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie of welke vorm dan ook’.