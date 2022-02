Russisch natuurtalent Kamila Valieva schrijft alweer geschiedenis in het ijsschaatsen

De Russische kunstschaatskoningin Kamila Valieva blijft geschiedenis schrijven in Peking. De 15-jarige wereldrecordhoudster werd maandag de allereerste vrouw ooit die erin slaagde om op de Spelen een viervoudige sprong succesvol te landen. Valieva deed dat in de vrije kür van het teamevenement en bezorgde zo Rusland een gouden medaille.

Kamila Valieva is zich op enkele maanden tijd aan het opwerken tot de beste kunstschaatsster uit de geschiedenis. Het 15-jarige wonderkind uit Kazan breekt om de haverklap haar eigen wereldrecord en pakt uit met sprongen die nooit eerder vertoond werden in het vrouwenkunstschaatssen. Zoals maandag in het historische Capital Indoor Stadium van Peking. Bij het begin van haar vrije kür van de teamcompetitie landde Valieva een viervoudige salchow, de allereerste succesvolle viervoudige sprong door een vrouw op de Spelen. Bij een volgende viervoudige sprong kwam Valieva wel ten val. Een zeldzame misser van de voorts onfeilbare schaatser.

Ondanks die val haalde Valieva een monsterscore van 178.92 punten. De kloof met de nummer twee, de Japanse Kaori Sakamoto was groot. Zij volgde op 148.66 punten. Het persoonlijk record van Loena Hendrickx, niet in actie op het teamevenement omdat België geen ploeg heeft op de Spelen, op de vrije kür bedraagt 145.53 punten.

Rusland had de zege van Valieva zelfs niet nodig om het olympisch teamevenement te winnen. Tijdens deze laatste van de drie wedstrijddagen wonnen de Russen ook de vrije kür bij de paren met de regerende wereld- en Europees kampioenen Anastasia Mishina en Aleksandr Galliamov. In de vrije kür van de ijsdansers ging de zege naar de Amerikanen Madison Chock en Evan Bates. Victoria Sinitsina en Nikita Katsalapov, eveneens de regerende wereld- en Europees kampioenen, eindigden daar namens Rusland als tweede.

In de eindstand behaalde Rusland 74 punten. Ze bleven daarmee voor op de VS (65) en Japan (63), dat het brons pakte. Rusland won de landencompetitie voor het eerst toen het in 2014 in Sotsji op het olympische programma stond. Canada pakte vier jaar geleden goud in Pyeongchang.

Kamila Valieva komt volgende week ook in actie in de individuele competitie. Ze is er de absolute topfavoriete voor goud. Onze landgenote Loena Hendrickx, die tegen haar zal strijden, is zelf vol bewondering. ‘Ze is het totaalplaatje: ze springt als een man en haar pirouettes en bewegingen zijn helemaal af.’

Eindstand

1. Rusland 74 ptn

(Sinitsina, Kondratiuk, Mishina, Katsalapov, Galliamov, Valieva)

2. Verenigde Staten 65

(Chock, N. Chen, Hubbell, Scimeca-Knierim, Bates, Zhou, Donohue, Frazier, K. Chen)

3. Japan 63

(Y. Kagiyama, Komatsubara, R. Miura, Kihara, Uno, Koleto, W. Higuchi, Sakamoto)

4. Canada 53

(Moore-Towers, Sadovsky, Gilles, James, Poirier, Radford, Marinaro, Schizas)

5. China 50

(Sui Wenjing, Peng Cheng, Jin Boyang, Wang Shiyue, Jin Yang, Han Cong, Liu Xinyu, Zhu Yi)

6. Georgië 22

(Kvitelashvili, Safina, Kazakova, Berulava, Gubanova, Reviya)

7. Italië 20

(Della Monica, Guignard, Grassl, Guarise, Fabbri, Gutmann)

8. Tsjechië 15

(M. Brezina, Taschlerova, Zukova, M. Bidar, Brezinova, Taschler)

9. Duitsland 8

(Fentz, Mueller, Schott, Dieck)

10. Oekraïne 8

(Nazarova, Shabotova, Holichenko, Nikitin, Darenskyi)