De hond uitlaten in natuurgebied is geen goed idee. Met hun urine en uitwerpselen overbemesten de dieren kwetsbare ecosysteem, leert een Gentse studie.

Honden die in Gentse natuurgebieden als de Bourgoyen worden uitgelaten, voegen met hun hoopjes en plasjes elk jaar 11 kilogram stikstof en 5 kilogram fosfor per hectare aan het milieu toe. Dat is een ...