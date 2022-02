Maandag brengt brede opklaringen

In het oosten en noordoosten van het land begint maandag bewolkt met enkele buien, maar elders brengt de dag brede opklaringen. Het wordt overal droog.

De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Maandagavond wordt het licht bewolkt in het oosten en zwaarbewolkt in het westen. ‘s Nachts kan er wat motregen vallen. De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. In de loop van de nacht worden de temperaturen overal positief.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met lichte regen of motregen. In het noordwesten wordt het snel droog met enkele opklaringen. Met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot lokaal 12 graden in Vlaanderen wordt het zacht voor de tijd van het jaar.

Woensdag blijft het overwegend droog met eerst veel wolken. In de loop van de dag komen er opklaringen vanaf het zuidwesten, maar zij bereiken de streken nabij de Nederlandse grens pas op het einde van de dag. Het is aanhoudend zacht bij maxima van 6 tot 12 graden.