Joe Rogan is opnieuw aan excuses toe

Voor de tweede keer in een week biedt Joe Rogan zijn verontschuldigingen aan. Dit keer voor het gebruik van het N-woord.

‘Ik gebruikte het woord niet om racistisch te zijn, want ik ben geen racist’, zegt Joe Rogan in een video op Instagram. ‘Maar als je in een situatie terechtkomt waarin je moet zeggen “ik ben geen racist”, dan heb je het verkloot. En ik heb het verkloot.’

Rogan reageert daarmee op de videomontage die singer-songwriter India Arie postte, ook op Instagram, en waarin je Rogan meer dan twintig keer het N-woord hoort zeggen in zijn podcasts op Spotify. Arie haalde haar muziek uit protest van de streamingdienst. Daarmee volgt ze het voorbeeld van Neil Young en Joni Mitchell. Die verwijderden hun muziek vanwege desinformatie over covid-19 in enkele recente shows van Rogan. De podcaster beloofde vorige week dat hij meer evenwicht zou brengen in de keuze van zijn gasten en zich beter zou voorbereiden.

De voorbije dagen heeft Spotify meer dan 100 afleveringen van The Joe Rogan experience verwijderd, onder meer met de extreemrechtse complottheorist Alex Jones als gast. Spotify betaalde destijds naar verluidt 100 miljoen dollar om The Joe Rogan experience exclusief te kunnen aanbieden.