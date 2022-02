Lotte Lie komt vandaag, maandag, aan de bak op de Olympische Winterspelen in China. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke biatlete uit ons land die daarin slaagt. Biatlon, dat is een combinatie van langlaufen en schieten. Een atypische sport voor België, zou je kunnen denken. Maar geldt dat eigenlijk niet voor alle wintersporten?