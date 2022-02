Racing Genk dompelt Waregem nog verder in crisis

Na een onderbreking van twee weken heeft Genk de draad opgepikt met een 2-0-zege tegen Zulte Waregem. Een owngoal van Govea en een welgemikte knal van Thorstvedt plaveiden de weg naar een eenvoudige Genkse driepunter in een wedstrijd die er eigenlijk nooit echt een was. Dankzij de zege sluipen de Limburgers opnieuw de top acht binnen.

De laatste wedstrijd van de speeldag was er een tussen twee ploegen die de punten zeer goed konden gebruiken: de één in de strijd om de top vier – Genk was na twee uitgestelde wedstrijden immers weggezakt in de stand –, de ander in de strijd tegen de degradatie.

Essevee-coach Timmy Simons noemde Genk vooraf een team dat de bal graag en veel heeft en zijn inschatting bleek meteen te kloppen, want de thuisploeg, waar internationals Ito en Arteaga op de bank startten en McKenzie zelfs niet in de selectie zat, eiste van bij de aftrap het balbezit op. Door verkeerde keuzes en slordigheden duurde het echter tien minuten voor dat ook effectief kansen opleverde.

Afgekeurde goal

Bij het eerste kans was het echter wel meteen prijs voor de Genkies nadat Onuachu een voorzet van Oyen goed tegen de touwen kopte. Al drukte scheidsrechter Jasper Vergoote de feestvreugde snel de kop in: hij had een (lichte) duw gezien van de Gouden Schoen in de rug van Seck en keurde het doelpunt af.

Even later kon Hrosovsky besluiten na een goede combinatie tussen Munoz en Thorstvedt, maar hij mikte dan weer op Bossut. Het leek het startsein van een Genkse storm, maar dat bleek aanvankelijk een storm in een glas water te zijn. De Limburgers kwamen zelfs goed weg toen Govea, na vier maanden ballingschap terug in de A-kern bij Essevee, van dichtbij geen gaatje vond in de Genkse afweer.

Al herpakte Genk zich wel en via Onuachu bleef het de gevaarlijkste ploeg. Alleen zat het de Gouden Schoen niet mee, want eerst belandde een kopbal tegen de paal, waarna hij een minuut later zijn schot net iets te veel kruiste. Genk verdiende ondertussen een goal en kreeg die tien minuten voor rust ook. Al had het daar wel de hulp van de bezoekers voor nodig, want wat Govea aan de overkant niet lukte, lukte in zijn eigen doel wel: hij werkte een voorzet van Oyen ongelukkig in eigen doel en deed Genk zo de 1-0 cadeau. En Genk ging door op zijn elan, want kort na de 1-0 moest Bossut zich reppen om Thorstvedt van de 2-0 te houden.

In de tweede helft was de opdracht dan ook duidelijk voor Genk: de voorsprong zo snel mogelijk uitdiepen. En al na twee minuten kon het die opdracht ook afvinken, want Hrosovsky kreeg van de Essevee-defensie meteen alle tijd en ruimte om zich vrij te draaien en Bossut te grazen te nemen met een grondscherend schot. Na 47 minuten had Genk zijn schaapjes al op het droge.

Vooral ook omdat Zulte Waregem er niet in slaagde om daar veel tegenover te zetten. Het kreeg de bal van Genk, maar deed er weinig mee. Enkel in het slotkwartier kon het Genk enkele keren kietelen. Zo was er een goede redding nodig van Vandevoordt op het schot van de ingevallen Fadera en moest Lucumi bijspringen op pogingen van De Bock en Gano.

2 op 12 voor Essevee

Zich echt zorgen maken moesten ze bij Genk echter niet doen. Het hield al bij al vlot stand en mag zo drie belangrijke punten bijschrijven. Met nog twee inhaalwedstrijden voor de boeg, komt het de top acht binnen, op negen punten van de nummer vier Anderlecht. Zulte Waregem blijft dan weer achter met 2 op 12 en blijft zo onderin hangen. Volgende woensdag wacht KV Oostende en dan kan Essevee maar beter de punten thuishouden.