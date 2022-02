Senegal wint voor allereerste keer Afrika Cup tegen Egypte: pineut Sadio Mané is grote held van strafschoppenreeks

Senegal heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de Africa Cup gewonnen. Een spannende finale tegen Egypte was na 120 minuten voetballen op 0-0 geëindigd. In de strafschoppenreeks werd het 4-2. Uitgerekend Sadio Mané, die heel vroeg in de wedstrijd al een strafschop had gemist, trapte de beslissende elfmeter binnen.

Mensen met een bedenkelijk gevoel voor woordspelingen zouden de Afrika Cup-finale zonder schaamte de Kloppico durven noemen. Senegal-Egypte stond dan ook grotendeels in het teken van de confrontaties tussen Sadio Mané en Mo Salah. Minstens één Liverpool-speler zou na afloop van de finale de beker mogen kussen. De andere zou met lege handen naar Engeland moeten terugkeren. Als Jürgen Klopp deze week maar geen brandjes hoefde te blussen op training.

Mané en Salah losten de verwachtingen wel in en toonden zich de meest aanwezige acteurs in de finale. Mané eiste al na amper zeven minuten voetballen een hoofdrol op. Na een prachtige crosspass sneed de Senegalese linksachter Saliou Ciss de zestien van Egypte binnen. Daar werd hij vakkundig neergemaaid door Mohamed Aldelmonem. Strafschop. Sadio Mané zette zich achter de bal, maar besloot te centraal. Voor de Senegalees van Liverpool was het al zijn derde misser op zes strafschoppen in zijn Afrika Cup-carrière. De Egyptische doelman Gabaski ontpopte zich na twee saves tijdens de strafschoppenserie in de halve finale opnieuw tot held van de natie. Voor even toch. Opvallend: voor de strafschop kwam Salah zijn keeper van goeie raad voorzien. Met succes.

IJzersterk Senegalees middenveld

Met jongens als Nampalys Mendy (Leicester City), Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) en ex-Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) beschikt de Senegalese bondscoach Aliou Cissé over een ijzersterk middenveld. Niet geheel verrassend was het dan ook Senegal dat het betere van het spel het voor rust. Na zijn penaltymisser kwam Mané nog twee keer dicht bij de openingsgoal. Eerst kon hij een goeie voorzet van Ismaïla Sarr net niet binnenglijden. Bij de tweede poging trapte hij te wild naast de bal.

Iets voorbij halfweg de eerste helft kon ook Egypte voor het eerste dreigen via… Wie anders dan Mo Salah? De Egyptenaar is aan de overkant minder goed omringd dan zijn Senegalese Liverpool-ploegmaat. En dus moest Salah het maar zelf proberen. Iets voor het halfuur liet hij zich een eerste keer zien. Na een knappe slalom – Salah werd niet voor niets ooit de Egyptische Messi genoemd – mikte hij voor het eerst een Egyptische bal tussen de palen. Zijn schot miste kracht.

Op slag van rust kon Salah het opnieuw proberen. Opnieuw kwam hij goed naar binnen vanop zijn rechterflank. Vanuit een scherpe hoek probeerde de aanvaller van Liverpool Edouard Mendy te verrassen. De keeper van Chelsea ranselde de bal goed uit zijn korte hoek. Nul tegen nul bij de rust. Alles nog te spelen in de tweede helft.

Geweldige Gabaski

Daarin toonde Senegal zich opnieuw de betere ploeg. Al vroeg in de tweede periode konden de Senegalezen een eerste keer dreigen. Dit keer was het niet Mané maar Famara Diédhiou die dicht bij de openingstreffer kwam. Opnieuw zat Gabaski er goed tussen. De Egyptische goalie kwam steeds dichter bij een heldenstatus in zijn thuisland.

Egypte moest zich vooral tot verdedigen beperken en maakte daarbij geregeld fouten rond de eigen zestien. Senegal deed te weinig met de vrijschoppen die daaruit volgden. Egypte kwam er voetballend nog maar weinig uit. Twee keer kon de ploeg van Carlos Quieroz wel dreigen met een kopbal na een verre vrijschop. Gescoord werd er in de reguliere speeltijd niet. We gingen naar verlengingen.

Vermoeide Egyptenaren

Egypte had er voor de finale al drie wedstrijden met verleningen opzitten. Senegal moest voor het eerst langer dan negentig minuten aan de bak. Niet geheel verrassend trokken de Senegalezen het laken dan ook alleen maar verder naar zich toe. De netten doen trillen bleek echter een schier onmogelijke opgave. Mede door toedoen van een ontzettend sterk keepende Gabaski, die ook invaller Boulaye Dia met een goeie reflex van de 1-0 hield.

Helemaal aan het eind van de verlengingen stak ook Egypte de neus nog eens aan het venster. Na een goeie counter kon Hamdi besluiten van tussen een bos aan benen. Edouard Mendy mocht nog eens laten zien waarom hij verkozen werd tot FIFA-Doelman van het Jaar.

Ook in de verleningen werd er niet meer gescoord en dus moesten strafschoppen voor de ultieme beslissing zorgen. Twee Egyptenaren, onder wie Mohamed Abdelmonem - de man van de vroege penaltyovertreding - misten hun strafschop. Daardoor mocht Sadio Mané de beslissende elfmeter omzetten. Deze keer scoorde de aanvaller van Liverpool wél. Mané zette zo zijn vroege misser recht. Senegal mocht zo voor de eerste keer in zijn geschiedenis de Afrika Cup in de lucht steken.