Ontsnapping als in de film: gevangene vlucht met behulp van een laken

Een 22-jarige man die als ‘gevaarlijk’ wordt beschouwd, is er zaterdag in geslaagd om met behulp van een laken uit een Franse gevangenis te ontsnappen. De twintiger was een week geleden samen met zijn 15-jarige vriendin opgepakt na een reeks gewelddadige feiten die hen de bijnaam ‘Bonnie & Clyde’ opleverde.

‘Hij heeft gebruikgemaakt van een dode hoek op een binnenplaats om op een ouderwetse manier te ontsnappen, door met behulp van een laken op de afrastering van de binnenplaats en dan op de muur van het detentiecentrum te klimmen in minder dan drie minuten’, zo bleek volgens een vakbondsbron op basis van camerabeelden.

Het koppel werd op 29 januari opgepakt na een reeks gewelddadige feiten waarbij ze ook schoten losten. De twintiger was opgesloten in de gevangenis van La Talaudière, in het departement Loire, voor gewapende poging tot afpersing en gewapende diefstal. Hij droeg al een elektronische enkelband ter uitvoering van een celstraf en werd al 24 keer veroordeeld.

‘Deze gevaarlijke man, die tijdens afpersingen meermaals het vuur opende, wordt actief gezocht’, verzekert de procureur van de Republiek in Saint-Etienne.