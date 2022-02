KV Mechelen maakt het zichzelf nodeloos moeilijk tegen Beerschot

In de altijd geladen streekderby had KV Mechelen al na een halfuur zijn schaapjes op het droge. Dankzij treffers van Storm (2x) en Cuypers leek de tweede helft tot een voetnoot te worden herleid. Een rode kaart van Storm en een owngoal van Coucke zorgden nog even voor hoop bij Beerschot, maar ondanks de late aansluiter van Sanusi bleven de drie punten in Mechelen.

Beerschot ziet door de nieuwe nederlaag zijn hoop op redding verder slinken, terwijl Malinwa zich na een zes op zes steviger in de top acht nestelt.

Helden worden nooit vergeten. Ook niet Achter de Kazerne. Clément Tainmont, op 16 maart 2019 dé grote held door in minuut 88 Malinwa voorbij Beerschot naar de promotie te schieten, werd voor het duel in de bloemetjes gezet. Vergezeld van zijn zoontje Sacha genoot de Fransman van het eerbetoon dat hem alsnog te beurt viel.

Waar bijna drie jaar geleden het dubbeltje werkelijk naar elke kant kon vallen, was het verschil in het klassement vandaag een pak groter. Met amper dertien punten flirt Beerschot met de degradatie, terwijl KV Mechelen zich met 23 punten méér netjes onder de subtop heeft gewenteld. Voor dit treffen kon Vrancken opnieuw een beroep doen op de herstelde Souza, die de nu geblesseerde Wouters op het middenveld verving. Storm, vorige week op Standard matchwinnaar, was klaar om te starten en nam de plaats in van de geschorste Hairemans. Aanwinsten Van Drongelen en Youan startten nog op de bank. Bij Beerschot keerde Suzuki terug uit blessure en was Van Den Bergh hersteld van corona. Pietermaat (ziek) en Bourdin (geschorst) ontbraken.

Match gespeeld na halfuur

In de studieronde van een minuutje of tien viel er aanvankelijk niet veel spannends te beleven. KVM dreigde even na stilstaande fase, Suzuki dwong Coucke vanuit een scherpe hoek tot een redding. Toch duurde het niet lang vooraleer het gevreesde duo Schoofs-Storm genadeloos toesloeg. De bezoekers stonden iets hoger opgesteld, Schoofs stuurde met een hoge bal Storm diep en die fusilleerde in één tijd de bal voorbij Biebauw.

Ondanks de stevige statistieken van beide spelers dit seizoen was het nog maar de eerste assist van Schoofs voor topschutter Storm. De Mechelse motor sloeg aan en ging meteen in overdrive. Na een prachtige combinatie over tal van stationnetjes dropte Shved de bal met erg veel gevoel op de kruin van Cuypers en de Luikenaar nam zijn zevende van het seizoen in dank aan. Beerschot mocht van geluk spreken dat Shved even later de lat viseerde of de boeken konden meteen toe.

Dubbele wissel vóór het halfuur

Javier Torrente kon het niet meer aanzien en reageerde nog voor het halfuur met een dubbele wissel. Exit Suzuki en Konstantopoulos, Sebaoui en Rigo kregen hun kans. Het duo stond nog maar net op het veld of Storm haalde zijn dit seizoen dodelijke rechter nog eens tevoorschijn. Haarfijn mikte hij de 3-0 in de verste hoek. “Tien, Tien”, kirden de thuisfans van pret. We kregen zowat medelijden met ex-Kakker Wouter Biebauw. De match leek al in minuut 29 gespeeld. De 4-0 was een kwestie van tijd, Mrabti kon net niet bij een voorzet van Storm. De thuisploeg loste het gaspedaal en invaller Rigo dreigde met een flauw schotje. Dan deed Vanlerberghe het beter. Met een ietwat vreemd afstandsschot mikte de verdediger de 4-0 voorbij Biebauw. Door positiebuitenspel van Souza keurde de VAR de goal echter af, waardoor het 3-0 bleef.

KV Mechelen met zijn tienen

Malinwa startte ook in de tweede helft het best. Vanlerberghe probeerde het opnieuw vanop afstand, terwijl Schoofs zijn schot kraakte. Een voor rust zwak Beerschot had een half mirakel nodig om het tij nog te keren en op één minuut tijd zag de wereld er ook daadwerkelijk geheel anders uit. Storm ging stevig door op Sanusi en kreeg na tussenkomst van de VAR rood. Storm staat allesbehalve bekend als een vuile speler, maar de rode kaart was op zijn plaats. Zestig seconden na de uitsluiting trapte een tot dan bleke Avenatti een voorzet van Van Den Bergh op de paal, waarna het leer via Coucke in doel belandde.

Met nog een halfuur te spelen kregen de bezoekers moed. Met Noubissi voor Holzhauser voegde Torrente nog wat extra power bij in zijn elftal. Beerschot sleepte vorige week tegen Zulte Waregem na een dubbele achterstand nog een laat punt uit de brand en hoopte op een herhaling van dat scenario. Toch bleef het ook achteraan oppassen. Zo kon Cuypers net niet bij een voorzet van Shved. Het was het laatste wapenfeit van de spits, want even later moest hij naar de kant voor aanwinst Elie Youan. Ook die andere aanwinst, Rick Van Drongelen, mocht nog invallen. De match kabbelde naar zijn einde en Beerschot ontbeerde de angel in zijn spel om de aansluiter te maken. Al had de bal op de paal van Rigo nog wel voor een helse slotfase kunnen zorgen. Net voor affluiten kwamen Coucke en Mukuna onzacht in botsing met elkaar, maar de VAR zag geen fout. Sanusi kon nét voor affluiten nog de 3-2 aantekenen, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Malinwa nestelt zich zo steviger in de top acht, terwijl Beerschot het behoud weer wat verder ziet wegglijden.

Na een uur spelen pakte Storm echter een overbodige rode kaart door met de voet vooruit hard door te gaan op Sanusi. Beerschot kreeg zo plots een kans om zich nog in de wedstrijd te vechten, want amper twee minuten later stond via Avenatti al de 3-1 op het bord, en kort voor affluiten de 3-2. Daar bleef het echter bij.