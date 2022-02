Fabio Jakobsen rondt uitstekend ploegwerk af en pakt tweede ritzege in Ronde van Valencia, Aleksandr Vlasov is eindwinnaar

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van Valencia beet. De Nederlander werd zaterdag nog ingesloten in de massasprint en greep zo naast winst, maar maakte dat zondag dus helemaal goed. Aleksandr Vlasov is eindwinnaar van de ronde.

De laatste etappe in Valencia was amper 92 kilometer lang. Vier avonturiers, waaronder zowaar Vincenzo Nibali, kleurden de vlucht van de dag: Manuele Baoro, Jonathan Lastra en Gotzon Martin waren zijn metgezellen. Hun verhaaltje was uit op 13 kilometer van de finish.

Het kwam dus tot de verwachte massasprint. Fabio Jakobsen werd na uitstekend werk van onder andere Remco Evenepoel en Yves Lampaert in een zetel richting de streep gebracht en bedankte met zijn tweede ritzege. Elia Viviani en Alexander Kristoff waren tweede en derde.

Eerder won Jakobsen ook al de tweede etappe. Met ook nog de ritzege van Remco Evenepoel in de openingsrit scoort Quick Step - Alpha Vinyl dus drie op vijf in Valencia. De eindzege is wel voor de Rus Aleksandr Vlasov van Bora - hansgrohe.