Wereldkampioen Filippo Ganna slaat toe in slottijdrit Ster van Bessèges, Benjamin Thomas is eindwinnaar

Filippo Ganna heeft zijn status als favoriet voor de slotchrono in de Ster van Bessèges helemaal waargemaakt. De wereldkampioen tijdrijden was over een afstand van 10,6 kilometer 6 seconden sneller dan Mads Pedersen. Benjamin Thomas werd derde op 9 tellen en is eindwinnaar.

Ganna won de tijdrit ook vorig jaar. Pedersen, goed voor ritwinst op de openingsdag van deze rittenkoers, reed een bijzonder sterke tijdrit, maar was zes seconden te traag om de wereldkampioen van de hotseat te stoten. Thomas, Frans kampioen tegen de klok, verdedigde met verve zijn leiderstrui en boekte zijn zesde profzege.

Op de erelijst volgt Thomas Tim Wellens op. De renner van Lotto Soudal was er deze keer niet bij in Bessèges. Voor Cofidis is het de derde zege van het seizoen, een opsteker voor de ploeg, die net zoals Lotto Soudal punten moet pakken om in de WorldTour te blijven.