Italië stuurt opnieuw zanger Mahmood naar Songfestival

De Italiaanse kandidaat voor het songfestival is meteen een van de topfavorieten met het nummer ‘Brividi’, een duet dat Mahmood samen met zanger Blanco brengt.

In 2019 werd Mahmood tweede op het Eurovisiesongfestival met het catchy ‘Soldi’, net na Duncan Laurence die voor Nederland won met ‘Arcade’. Nu mag de Italiaanse zanger, wiens carrière sinds zijn deelname in de lift zit, zijn land opnieuw vertegenwoordigen op het festival in Turijn, na de zege van de Italiaanse rockers Måneskin vorig jaar.

Mahmood (29) zingt deze keer het nummer ‘Brividi’ (‘Rillingen’), in duet met de 18-jarige zanger Blanco. De twee wonnen afgelopen zaterdag het festival van San Remo, de in Italië bijzonder populaire liedjeswedstrijd waarvan de winnaar traditiegetrouw het land vertegenwoordigt op het Songfestival. ‘Brividi’, waarvan de videoclip werd gefilmd in Amsterdam en op het strand in Nederland, is een ballade over liefde, de vrijheid om te beminnen wie je wil en de angsten die daarbij komen kijken.

De Italiaanse zangers gelden meteen als een van de topfavorieten van de 66ste editie van het Songfestival, waarvan de finale plaatsvindt op 14 mei. Twee dagen eerder vertegenwoordigt Jérémie Makiese, de kandidaat van de RTBF, ons land in de tweede halve finale. Met welk nummer is nog niet bekend.