Hij was de held van het vaderland. Ali, de putgraver, heeft de tunnel die de reddingwerkers uiteindelijk tot bij Rayan bracht met zijn blote handen gegraven. Maar het heeft helaas niet mogen zijn. Het kind heeft het niet gehaald.

Hij heeft niet gestudeerd maar als het over boortechnieken gaat, weet iedereen Ali, alias Sahraoui, Al-Jajawi wel te vinden. De man is sinds deze week een echte volksheld in Marokko en krijgt op sociale ...