Gevaar voor overstromingen langs de Vesder

In de provincie Luik is alarmfase oranje afgekondigd, dat is de op één na zwaarste waarschuwing. Het water valt er al sinds zondagnacht met bakken uit de lucht en het peil van de rivier de Vesder en van een aantal andere waterlopen blijft maar stijgen. Er is voorlopig geen reden tot paniek, maar alle veiligheidsdiensten staan wel in verhoogde staat van paraatheid.

Er wordt in de komende uren nog heel veel regen verwacht, vooral de provincie Luik is in staat van paraatheid na de overstromingen van vorige zomer. Op veel plaatsen zijn zandzakjes gelegd en houdt de brandweer pompen achter de hand voor moesten de rivieren toch uit hun oevers treden.

Toch stelt weerman David Dehenauw iedereen gerust dat het zo erg niet wordt. In de provincie Luik werd tussen 40 en 65 mm regen voorspeld dit weekend. ‘Het zijn zware regenbuien maar het heeft niets met de overstromingen van deze zomer te maken’ , zegt de Dehenauw.

De gebieden waar de Vesder en de Orne passeren zijn wel in pre-overstromingsalarm gezet en de alarmdrempel zou in de loop van de middag moeten worden bereikt.

Het Operationeel Directoraat-Generaal Mobiliteit en Waterwegen waarschuwt dat overstromingen mogelijk zijn, vooral in de gebieden die al door de overstromingen van juli vorig jaar werden getroffen. Maar, zo klinkt het nog, de stuwdammen van de Vesder in Eupen en Gileppe hebben voldoende reserves om de regen in hun stroomgebieden op te vangen.

Het goede nieuws is dat het na middernacht zal stoppen met regenen. Op de hoogste punten van ons land wordt wel nog sneeuw en sneeuwregen verwacht. Maar na middernacht zijn de ergste regenbuien voorbij in ons land.