Ambulancier in elkaar geslagen bij interventie in Kuurne

Een ambulancier is zaterdagnacht in elkaar geslagen tijdens een interventie in Kuurne. De ambulance kwam er iemand verzorgen die gewond raakte bij een caféruzie, maar een van de betrokkenen keerde zich tegen de ambulancier.

Iets na middernacht werd de ambulance van hulpverleningszone Fluvia opgeroepen om naar het Marktplein in Kuurne te gaan. Een man uit Harelbeke had er bij een dronken cafégevecht een hoofdwonde opgelopen. Hij moest mee naar het ziekenhuis, maar zijn vriendin mocht volgens de coronamaatregelen niet meerijden met de ambulance. Daardoor raakten de gemoederen verhit en kreeg de ambulancier plots klappen van een koppel uit het entourage van de gewonde man. Hij liep daarbij een lichte hersenschudding op en is enkele dagen werkonbekwaam. Het koppel werd uiteindelijk opgepakt en verhoord. Dat bevestigt de burgemeester van Kuurne, en de voorzitter van hulpverleningszone Fluvia, Francis Benoit (CD&V) zondag.

De burgemeester van Kuurne vindt de feiten ontoelaatbaar. ‘Agressie naar hulpverleners toe valt niet te tolereren. Dronken zijn is daarbij geen enkel excuus. Gelukkig staan er camera’s op het Marktplein en werd alles gefilmd. Er zou een nultolerantie moeten zijn tegenover geweld naar hulpverleners toe’, aldus Francis Benoit.