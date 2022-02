Rousseau: ‘Dicht bij code oranje, maar voorzichtig blijven’

‘Ik gok dat we over een week, twee weken de beslissing kunnen nemen om eventueel naar code oranje te gaan op de coronabarometer’, zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in De Zevende Dag . ‘Maar we moeten wel voorzichtig en veilig versoepelen, met de barometer als houvast.’ Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet in het programma weten dat het zijn ‘aanvoelen is dat we dicht bij code oranje staan’.

‘Ik kan er geen datum op plakken, maar ik denk dat we binnen een week, twee weken wel kunnen beslissen om naar code oranje te gaan. Dat komt steeds dichterbij. En de barometer is een stappenplan, een houvast om dat veilig te doen’, zei Rousseau.

Die verwees naar de situatie in Denemarken, waar veel coronamaatregelen al zijn gelost. ‘Waarom kunnen zij nu al zoveel maatregelen loslaten? Kijk naar hun ziekenhuiscijfers, die zijn veel lager dan hier. Als wij op dat niveau zijn, kunnen wij ook veel gaan versoepelen. We hebben een beleid gebaseerd op cijfers. Denemarken heeft dat ook beslist op basis van cijfers. Zij hebben ruimte om dat te doen, wij zijn zo ver nog niet.’

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) merkt op dat we over de piek van de vijfde golf heen zijn. ‘Bij de besmettingen is dat al bezig, we zien het ook in de ziekenhuisopnames en op de intensieve zorg. Het is nu kijken of dat zo gaat blijven. En als dat zo is, dan kunnen we naar code oranje gaan.’

Het is aan het Overlegcomité om dat te beslissen, zegt Beke. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer dat nieuwe Overlegcomité er komt. ‘Er moet een duurzaam beleid zijn, en dat hebben we met de coronabarometer naar voren gebracht. Als de zon begint te schijnen, als de eerste zonnestralen er zijn, wil dat niet zeggen dat we de barometer moeten weggooien. Dan kunnen we wel onze regenjas weghangen.’