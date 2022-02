Demir: ‘Heb sterk juridisch dossier tegen subsidies zonnepanelenparken’

De Vlaamse regering wil de ooit beloofde steun voor oudere zonne­panelenparken inperken, een politiek en juridisch heikele onderneming. Maar de bevoegde minister Zuhal Demir is ervan overtuigd ‘een sterk juridisch dossier’ te hebben. Dat zei ze in De Zevende Dag.

‘Ik wil het vel van de beer niet verkopen voor die geschoten is, er zullen zeker procedures volgen’, zei de Vlaamse minister van Energie over haar plan. ‘Maar ik bestrijd dit liever dan dat ik de subsidies moet betalen. Het gaat over 1,2 miljard euro.’ Demir is van plan de contracten met grote bedrijven open te breken. Voor 2013, in de vroege dagen van de doorbraak van zonnepanelen in Vlaanderen, stimuleerde de Vlaamse regering grote bedrijven om erin te investeren met langdurige, hoge en vaste subsidies via groenestroomcertificaten.

De eerste van die overeenkomsten lopen volgend jaar af, maar de laatste pas in 2032, terwijl de meeste eigenaars ze al meer dan terugverdiend hebben.

Demir zegt al maanden bezig te zijn met dit project. Ze kijkt vooral richting de Europese regels rond staatssteun om haar zaak te maken. De Europese Commissie beschouwde groenestroomcertificaten lange tijd niet als overheidssteun, maar dat veranderde in 2018. Het kabinet-Demir hoopt dat het argument geldt dat de overmatige subsidies afgeroomd kunnen worden omdat ze anders onwettige staatssteun zouden uitmaken.

Toch hoopt ze dat het niet tot rechtszaken komt. Ze roept de bedrijven die recht hebben op de subsidies op om niet te procederen. ‘Het zou hen sieren in de deze maatschappelijk moeilijke tijden’, zei ze.