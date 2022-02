Bart Swings zevende op 5.000 meter, goud voor Zweden

Snelschaatser Bart Swings is bij zijn eerste aantreden op deze Olympische Winterspelen in Peking, op de 5.000 meter, zevende geëindigd. Het goud was nipt voor de Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel.

Swings en Van der Poel traden samen in de laatste van tien ritten aan. Pas in de laatste ronde kon Van der Poel zijn achterstand op de Nederlander Patrick Roest goedmaken. Met 6:08.84 schaatste de Zweed een nieuws olympisch record, 47 honderdsten beter dan Roest. Brons was er voor de Noor Hallgeir Engebråten (6:09.88). De Nederlandse schaatslegende Sven Kramer (35), titelverdediger op de 5.000 meter, eindigde negende. Kramer, aan zijn laatste Spelen bezig, sukkelde de laatste tijd met zijn rug en gold dan ook niet meer als favoriet.

Met 6:16.90 kwam Swings ruim 7 seconden te kort voor een podiumplaats. Onze landgenoot startte bijzonder snel maar kon dat hoge tempo niet aanhouden en zakte na halfweg wat weg. Met een zevende plaats op de 5.000 meter - één plaats lager dan vier jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang - ligt zijn prestatie in de lijn van zijn resultaten eerder dit seizoen. Swings’ grootste kansen op eremetaal liggen in de massastart, waarop hij vier jaar geleden het zilver won. Dat nummer staat zaterdag 19 februari op het programma.