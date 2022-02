Er is nog steeds geen spoor van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28), die sinds 23 januari vermist is in Peru. De zoektocht gaat verder, en gebeurt door een team onder leiding van de vermaarde reddingswerker Eloy Cacya. Zijn bijnaam in zijn thuisland: ‘De engel der vermisten’.

‘We moeten ons werk doen in heel onherbergzaam gebied. Bovendien is het weer zeer slecht’, zo vertelt reddingswerker Eloy Cacya aan Het Nieuwsblad. Het stormt en het regent in de streek rond Cabanaconde ...