VN-rapport: ‘Noord-Korea ontwikkelt nucleair arsenaal ondanks sancties’

Noord-Korea is een jaar lang zijn nucleair arsenaal en zijn raketcapaciteit blijven ontwikkelen, ondanks de internationale sancties tegen Pyongyang. Dat blijkt zaterdag uit een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties.

‘De cyberaanvallen, vooral tegen cryptoactiva, blijven een belangrijke bron van inkomsten voor de regering van Noord-Korea’, staat in het jaarlijkse document, dat recent werd overgemaakt aan de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad. ‘De hoeveelheid illegaal geïmporteerde geraffineerde olie is sterk gestegen in een jaar, maar minder dan in de voorgaande jaren’, klinkt het ook.

Het rapport is het werk van de VN-experts die toezien op het wapenembargo en de internationale economische sancties tegen Noord-Korea. Volgens de experts bleef het land ‘zijn nucleair programma en zijn programma van ballistische raketten onderhouden en ontwikkelen, in weerwil van de resoluties van de Veiligheidsraad’. Ze stelden wel vast dat de Noord-Koreaanse leiders minder luxeproducten importeerden, vooral dure auto’s. De voorbije jaren werd dat nog aangeklaagd.

Er lopen internationale sancties tegen Noord-Korea sinds 2006. Die werden nog versterkt in 2017, onder impuls van de Amerikaanse president Donald Trump. De maatregelen die toen unaniem genomen werden door de Veiligheidsraad moesten Pyongyang dwingen om zijn nucleaire en ballistische programma’s stop te zetten. Ze richtten zich tegen de import van olie door Noord-Korea, en tegen de export van steenkool, ijzer, textiel en vis.