Nachtegaal van India is overleden

Lata Mangeshkar, bijgenaamd ‘de nachtegaal van India’, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi zondag bekendgemaakt. Mangeshkar was decennialang verbonden aan de muziek van Bollywood.

‘Ik ben diepbedroefd en zonder woorden. De vriendelijke en zorgzame Lata heeft ons verlaten. Ze laat een leegte achter in ons land die niet gevuld kan worden’, aldus Modi op Twitter.

Lata Mangeshkar werd op 28 september 1929 geboren in Indore, in de staat Madhya Pradesh, en nam haar eerste muziekstuk op in 1947 voor de film ‘Majboor’. ‘Dil mera toda’, een van de liedjes in de film, zette haar op 18-jarige leeftijd in de spotlights.

Mangeshkar zong in meer dan duizend films en publiceerde veel albums. Haar repertoire bevat zowat 27.000 liedjes in tientallen talen, waaronder het Engels, Russisch, Nederlands en Swahili.