Queen wil dat Camilla ooit titel van koningin draagt

Het is de wil van de Britse koningin Elizabeth dat hertogin Camilla ooit aan de zijde van troonopvolger prins Charles de titel van koningin zal dragen. Dat schrijft de Queen in een mededeling aan de vooravond van de zeventigste verjaardag van haar troonsbestijging.

‘Het is mijn oprechte wens dat Camilla, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, als ‘Queen Consort’ zal bekendstaan’, schreef de Queen in het bericht dat het paleis zaterdag publiceerde. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla deelden nadien aan het nieuwsagentschap PA mee dat ze ‘ontroerd en vereerd’ zijn.

Eigenlijk is het de regel dat de echtgenote van de koning aangeduid wordt als ‘Queen Consort’. Dat was ook het geval bij de moeder en grootmoeder van de huidige Queen. Maar in het geval van Camilla, die decennia geleden terug de schuld kreeg voor de scheiding van prins Charles en prinses Diana, bleef haar toekomstige titel lang onduidelijk.

Toen Charles en Camilla zeventien jaar geleden trouwden, werd de kwestie druk besproken. Insiders beweerden dat Camilla zelf lang van plan was om zichzelf ‘Princess Consort’ te noemen als haar man koning zou worden. Experts meenden evenwel dat Camilla, die op dit moment Hertogin van Cornwall is, met recht de titel van koningin zou dragen. Er zou een wetswijziging nodig geweest zijn om dat te verhinderen.

Met haar publieke verklaring heeft Queen Elizabeth II de kwestie nu beslecht. De beslissing is een verdere stap naar de aanvaarding van Camilla in het Britse koningshuis. De voorbije jaren werd Camilla al steeds geliefder onder het Britse volk. Camilla werd ook steeds meer een prominent lid van de koninklijke familie.