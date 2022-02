Een derde minder coronabesmettingen in een week tijd

Het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is in een week gedaald met een derde. Dat blijkt zondag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 27 januari tot en met 2 februari werden dagelijks gemiddeld 34.661 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met 33 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Tussen 30 januari en 5 februari werden per dag gemiddeld 345 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege covid-19. Er liggen momenteel 4.005 personen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie 414 op de afdelingen intensieve zorg.