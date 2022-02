Intense neerslag teistert vooral oosten van land, ook rukwinden

Het is zondag eerst betrokken met geleidelijk intensere regen. Het regent overal, maar vooral in het oosten van het land valt intense neerslag. In de namiddag wordt het wisselvallig in het westen en het centrum met opklaringen maar ook nog buien, eventueel vergezeld van een donderslag. Dat meldt het KMI.

Het is vrij zacht met maxima van 5 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind uit het zuidwesten is vrij krachtig tot krachtig en soms zeer krachtig aan zee. De wind ruimt later naar het westen. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur, of zelfs meer aan zee en plaatselijk in het binnenland.

‘s Nachts neemt de buienactiviteit langzaam af in het westen en in de streken aan de Franse grens. Aan de Nederlandse grens en in de provincie Luik blijven er de hele nacht buien vallen. Stofhagel en een donderslag is niet uitgesloten. De buien krijgen een winters karakter in de Ardennen en een sneeuwlaag kan zich in de loop van de nacht vormen op de Ardense hoogten. Minima tussen -1 en +5 graden met een matige tot vrij krachtige westnoordwestenwind. Aan zee is de wind krachtig en soms nog zeer krachtig met rukwinden tot 90 kilometer per uur.

Maandag wordt het rustiger. In de voormiddag is het wisselend bewolkt van het noordoosten tot het zuidoosten met nog enkele buien (winters in de Ardennen). In het westen en aan de Franse grens, is het droog met brede opklaringen. In de loop van de dag breiden de opklaringen zich uit naar alle streken met hoge wolkenvelden en het wordt overal droog. Echter, op het einde van de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 2 graad op de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen.