Grootste delen van nieuwe fietsbrug over Brusselse Ring staan op hun plaats

Zaterdagnacht zijn de twee grootste delen van de nieuwe fietsbrug over de Brusselse Ring geïnstalleerd in Zaventem. De plaatsing verliep vlot en zo goed als volledig volgens plan. Eind maart zou de nieuwe brug in gebruik kunnen genomen worden.

De fietsbrug is het sluitstuk van de F3-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Tot hiertoe moeten fietsers een omweg van 3,5 à 4 kilometer maken, niet altijd via de meest veilige verkeerssituaties. De nieuwe brug, die 168 meter lang is, moet dat euvel verhelpen. Er komen bovendien aftakkingen die leiden naar het nabijgelegen bedrijventerrein Keiberg-Kouterveld en naar het station van Diegem. Zo moeten pendelaars die op dit moment met de wagen komen werken, gemotiveerd worden om meer de fiets te nemen.

Vorig weekend zijn de eerste twee delen van de fietsbrug al geïnstalleerd. Dit weekend was het de beurt aan deel drie en vier. Daarvoor werd de volledige Brusselse Ring in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, van zaterdagavond om 22 uur tot zondagochtend om 8 uur. Auto- en vrachtwagenbestuurders konden de R22 nemen, zonder een extra omleiding te moeten volgen.

Twee grote kranen hebben de twee brugdelen op zijn juiste plaats gezet. ‘De plaatsing is een complexe operatie’, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, het agentschap dat de werken uitvoert. ‘De kranen die gebruikt worden, mogen het wegdek niet beschadigen en de brugdekken wegen elk tot 80 ton. Het is een echt huzarenstuk om ze op hun plaats te krijgen, maar onze technici hebben het in goede banen geleid.’

Volgend weekend worden de laatste twee delen van de brug geïnstalleerd. Dan wordt de R22 buitenring afgesloten voor het verkeer. Nadien moeten er nog asfalteringswerken uitgevoerd en verlichting geplaatst worden. Eind maart à begin april zouden de eerste fietsers gebruik kunnen maken van de brug.

Het volledige project heeft een prijskaartje van 24 miljoen euro. Het grootste deel daarvan komt van de Vlaamse overheid, 8 miljoen euro komt van de provincie Vlaams-Brabant. Ook de gemeentes Machelen en Zaventem dragen financieel bij. De werken hadden vorig jaar vertraging opgelopen door het faillissement van de onderaannemer die instond voor het stalen brugdek.