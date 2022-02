Standard blijft gefrustreerd achter na gelijkspel tegen Cercle Brugge

Dankzij een 1-1-gelijkspel in een leeg Sclessin blijft Cercle Brugge een te duchten kandidaat voor de Europe Play-offs. De VAR keurde het winnende doelpunt van Standard-verdediger Moussa Sissako in extra tijd af wegens zeer nipt buitenspel.

Door de blessures van Dussenne en Dewaele begon Standard met een verjongde defensie aan de match tegen Cercle Brugge. Selim Amallah was terug van de Afrika Cup en mocht meteen starten. Bij de bezoekers maakte Daland opnieuw zijn opwachting. Door een straf na de gestaakte Waalse derby werd de match achter gesloten deuren gespeeld, al was Genk-coach Bernd Storck aandachtig toeschouwer op Sclessin. De ex-T1 van Cercle speelt komend weekend met Racing tegen Standard.

De Luikse club kende een dramatische eerste helft, waarin het enkel in de eerste en laatste minuut (twee keer Amallah) gevaarlijk werd, zonder succes. Tussendoor was het al Cercle wat de klok sloeg. Bodart moest in het openingskwartier ingrijpen op pogingen van Matondo en Lopes, maar was kansloos bij de openingsgoal van Hotic. De kleine aanvaller mocht aan de rand van de zestien aanleggen na hands van gelegenheidsback Ngoy. De Bosniër deed dat fantastisch en trapte het leer vlak voor rust in de kruising.

Alles te herdoen

De voorsprong voor de Vereniging was dik verdiend, al had het eerste bedrijf ook een zwart randje voor de ploeg van coach Dominik Thalhammer. In de openingsfase kwam Bokadi ietwat ongelukkig in contact met Charles Vanhoutte. De jonge middenvelder moest er met een whiplash en per brancard vanaf. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Cercle ging in de tweede helft door met wat het daarvoor bezig was. Zo moest Bodart alle krachten aanspreken om Hotic van zijn tweede van de avond te houden. En toch kwamen de Rouches uit het niets langszij. Na een lange bal van Dønnum kopte Cafaro breed voor de vrijstaande Nicolas Raskin. De jeugdinternational legde in één tijd de 1-1 voorbij Didillon. Alles te herdoen voor Cercle.

De thuisploeg probeerde er een vechtwedstrijd van te maken, maar oogde vaak te overhaast en slordig. Echte doelkansen leverde het niet op. Standard hoopte in de slotfase op een strafschop na hands, maar de VAR wou er niet van weten.

Winnende treffer afgekeurd

Cercle eindigde het duel nog met zijn tienen door het tweede geel van invaller Utkus. Uit de daaropvolgende vrijschop leek Standard alsnog de volle buit te grijpen. Carcela schilderde de bal op het hoofd van Sissako, die raak trof. De Luikenaars waren in extase, maar zagen de treffer na lang talmen door de VAR afgekeurd worden wegens offside. Nog in de verlenging ging Didillon goed plat op een poging van Raskin.

Cercle blijft door de 1-1 volop in de running voor de top acht. Standard mag stilaan weer naar beneden gaan kijken.