Dermagne wil dat België op volgende Wereldexpo beter voor de dag komt

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt dat een Wereldtentoonstelling een actueler beeld moet geven van ons land. ‘We kunnen beter, het moet de volgende keer beter’

De architectuur van het gebouw dat Besix heeft gebouwd op de Wereldtentoonstelling in Dubai, tot daar toe. ‘Een geslaagd voorbeeld van wat we kunnen qua bouwtechniek’, zegt Dermagne. Maar de inhoud moet beter. ‘We hebben meer te bieden dan de clichés over chocola, wafels en friet.’

De tentoonstelling in het Belgische paviljoen zit vol stripfiguren, van Jommeke tot Marsipulami, er worden uitgepakt met Eddy Merckx, Frank De Winne, een verlichte buis die verdacht veel lijkt op de buizen die de bollen van het Atomium verbinden, en de fiets waarmee Victor Campenaerts het werelduurrecord verbrak. De grootste lokker zijn natuurlijk de frieten en wafels die voor de deur te verkrijgen zijn.

Dermagne zegt dat hij het geleverde werk niet wil afbreken, maar wil de volgende keer toch een actueler beeld van België leveren. ‘Het is belangrijk om Eddy Merckx te hebben, maar hij behoort tot het verleden. Het mag wat meer op de toekomst gericht zijn, performanter, coherenter en meer in samenwerking met de deelstaten’, zegt Dermagne, die als minister van Economie bevoegd is.

Hij is niet de enige. Ook Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Internationale Aangelegenheden, ergert zich aan de kinderachtigheid van de presentaties. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) opperde zelfs het idee om voortaan een eigen Vlaams paviljoen te bouwen.

Zover komt het niet. Vorige woensdag is op het Overlegcomité zelfs al een budget en een verdeelsleutel voor de volgende Wereldtentoonstelling in het Japanse Osaka afgesproken tussen de federale regering en de deelstaten. Het Belgische paviljoen in Dubai had een budget van 13 miljoen euro, op de volgende Wereldtentoonstelling zal een budget tussen 13,5 en 17 miljoen euro beschikbaar zijn.

Een aanwezigheid op de Wereldtentoonstelling is ook economisch belangrijk. Telkens zien betrokken bedrijven een stijging in hun aantal contracten.