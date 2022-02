KMI waarschuwt voor regen en hevige wind

Het KMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor slecht weer. Daarom blijft het nummer 1722 actief, zo meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zaterdag. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. ‘Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn’, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Het noodnummer was reeds geactiveerd omdat vrijdag rukwinden verwacht waren. Zaterdag stuurde het KMI opnieuw waarschuwingen uit. Zo is er een ‘code geel’ vanaf het midden van de nacht wegens rukwinden, en dat in het hele land. De waarschuwing blijft tot zondag in de late namiddag en tot na middernacht aan de kust.

Bovendien geldt wegens de regen ook code geel vanaf middernacht en later in het grootste deel van het land. De hoeveelheid neerslag overschrijdt 25 liter per vierkante meter in ten minste een kwart van elke provincie, behalve West- Vlaanderen. Zeer plaatselijk kan er meer vallen dan 40 liter per vierkante meter in de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg. Voor de provincie Luik is er zelfs een code oranje omdat de hoeveelheden neerslag daar schommelen tussen 50 en 60 liter per vierkante meter op het reliëf. Voor West-Vlaanderen is er geen neerslagwaarschuwing.