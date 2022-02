Guernica-wandtapijtkeert terug naar VN-hoofdkwartier

Een jaar nadat het wandtapijt van het beroemde anti-oorlogsschilderij ‘Guernica’ van Pablo Picasso plots was weggehaald uit het hoofdkwartier van de VN-Veiligheidsraad in New York, keert het werk naar die plaats terug. Dat is bij bronnen binnen de Verenigde Naties vernomen.

Het wandtapijt was een jaar geleden zonder enige uitleg teruggevraagd door de eigenaar van het werk, de familie van de voormalige Amerikaanse vicepresident Nelson Rockefeller. Het hing op dat moment al meer dan dertig jaar in het hoofdkwartier van de VN-Veiligheidsraad, op een plaats waar vaak presidenten, ministers en ambassadeurs voorbijkomen op weg naar die Veiligheidsraad.

In een interview met de New York Times sprak Nelson Rockefeller Junior zaterdag van een communicatiefout over het wandtapijt, dat blijkbaar gereinigd moest worden. De familie zou het nu opnieuw in bruikleen geven, met de mogelijkheid om het tijdelijk weg te halen voor tentoonstellingen wereldwijd.

De Spaanse kunstschilder Pablo Picasso maakte Guernica in 1937 als reactie op de verwoesting van de Spaanse stad Guernica na een Duitse luchtaanval. Het origineel geldt als een van de beroemdste anti-oorlogssymbolen en hangt momenteel in Madrid. Het wandtapijt dat gebaseerd is op het werk, werd in 1955 door Nelson Rockefeller besteld.