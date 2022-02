België en de Emiraten ondertekenen in Dubai protocol voor politiesamenwerking

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft zaterdag in Dubai een protocol over politiesamenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten ondertekend. Doel van de overeenkomst is de georganiseerde misdaad beter bestrijden.

Dit land op het Arabische schiereiland is de belangrijkste buitenlandse bestemming van verdachte geldstromen. Volgens het jaarverslag 2020 van de Financial Information Processing Unit (CTIF) gaat het om 35 miljoen euro, of 11 procent van het bedrag aan verdachte geldtransacties naar het buitenland. Uit de analyses van de CTIF blijkt het vaak om grote bedragen te gaan. Aan de oorsprong liggen uiteenlopende criminele feiten, zoals illegale handel in diamanten en goederen, ernstige belastingontduiking en drugshandel. Daarbij worden verschillende modi operandi toegepast: onder meer via complexe investeringen in onroerend goed, de oprichting van structuren met malafide firma’s, enz.

War on drugs

Het akkoord is van bijzonder belang in de strijd tegen drugs die Antwerpen regelmatig opschrikt. De federale politie heeft een verband vastgesteld tussen de grootschalige invoer van verdovende middelen enerzijds en het creëren van en investeren in illegale en criminele activa in de Emiraten anderzijds. De criminelen die in dat land aanwezig zijn, versluieren hun acties onder legale economische activiteit. De regelgeving rond de verantwoording van vermogen is er veel soepeler, zodat we nu ook getuige zijn van witwasoperaties door middel van luxeproducten, aldus een persbericht van de minister.

Een aantal verdachten, tegen wie in België een aanhoudingsmandaat is uitgevaardigd in verband met drugshandel, verblijft in de Emiraten. In december 2021 is in dit kader een rechtshulpverdrag en een uitleveringsverdrag afgesloten. Het politieprotocol zal deze samenwerking intensiveren door uitwisseling van informatie en expertise op dit gebied.

Deze samenwerking kent in de ogen van de Belgische autoriteiten echter een grote wanklank. Rechtbanken in de Emiraten hebben herhaaldelijk het uitleveringsverzoek afgewezen voor Nordin El Hajjioui, de man die ervan verdacht wordt een drugsbaron te zijn in Antwerpen en die zijn toevlucht heeft gezocht in Dubai. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès bracht de zaak aan de orde tijdens een ontmoeting met Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, veiligheidsadviseur van de Emiraten.