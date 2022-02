21 jonge kinderen ingeënt met Moderna-vaccin voor volwassenen: ‘Deze fout had toch vermeden kunnen worden?’

21 kinderen zijn in Kampenhout ingeënt met het Moderna-vaccin voor volwassenen, dat nog niet is goedgekeurd voor kinderen tussen 6 en 11 jaar. “Een menselijke fout”, zegt burgemeester Kris Leaerts. Laetitia Declercq, mama van Ella (5) en Manu (8) die het vaccin toegediend kregen, ziet het anders: “Deze fout had vermeden kunnen worden.”

Net als negentien andere kinderen kregen Ella en Manu afgelopen woensdag hun tweede prik in het vaccinatiecentrum in Kampenhout. Na het eerste spuitje met het goedgekeurde vaccin van Pfizer moesten de kinderen een tweede keer met hetzelfde vaccin geprikt worden. Maar dat gebeurde niet.

De kinderen kregen een boosterprik (halve dosis) van Moderna dat gebruikt wordt bij het prikken van volwassenen. Het vaccin van Moderna voor kinderen tussen zes en elf jaar is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ella en Manu hadden eerste enkel last van een stijve arm, maar daags na de inenting verslechterde hun gezondheid.

Hoge koorts

‘Donderdag na school hadden ze beiden hoge koorts, tot 39,5 graden’, getuigt mama Laetitia. ‘Maar na een nachtje slapen was hun lichaamstemperatuur alweer gedaald. Niets om zorgen over te maken, dus.’

Tot het gezin vrijdagavond omstreeks 21 uur telefonisch gecontacteerd werd door het vaccinatiecentrum. ‘Ik vond het late uur al vreemd. Maar dan volgde de clou. Onze kinderen waren ingeënt met een niet goedgekeurd vaccin. Gewoonlijk relativeer ik veel, maar dit keer heb ik het er toch moeilijk mee. Ik begrijp nog altijd niet waarom ze die woensdag niet uitsluitend kinderen hebben geprikt. Dan voorkom je toch dergelijke fouten. Ik wil dan ook iedereen aanraden om goed na te gaan welk vaccin wordt toegediend aan je kind. Dit mag echt niet meer gebeuren’, zegt Laetitia nog.

Menselijke fout

‘Ondanks de ingebouwde veiligheidsmaatregelen is er toch een menselijke fout gebeurd’, erkent Kris Leaerts, burgemeester van Kampenhout. ‘We zijn er dan ook bezorgd over maar paniek is niet nodig. Voorzichtigheid is wel geboden. De 21 kinderen die met het niet goedgekeurde vaccin zijn ingespoten zijn al gecontacteerd. Voor andere ouders die hun kinderen die dag hebben laten prikken, openen we vandaag en morgen een telefoonlijn in het vaccinatiecentrum. Daar kunnen ze terecht voor meer informatie.’

Intussentijd nam het Agentschap Zorg en Gezondheid contact op met onder anderen viroloog Pierre Van Damme. ‘Ondanks dat er nog niet heel veel gegevens beschikbaar zijn, is er een inschatting dat er geen gezondheidsrisico zal zijn voor de kinderen’, zegt woordvoerder Joris Moonens. ‘Je mag ook niet vergeten dat de goedkeuringsprocedure voor de toediening van Moderna aan kinderen van zes tot elf jaar lopende is. Concreet in deze zaak vragen we de mensen de situatie de komende tijd wel goed op te volgen, en mogelijke bijwerkingen te melden.’

Geen zwart schaap

Het vaccinatieprogramma gaat gepaard met de uitrol van een medische en logistieke ketting. In welke spreekwoordelijke schakel het is misgelopen, is bekend.

‘We hebben alle puzzelstukken samen gelegd, en weten waar de fout is gemaakt. Intern zal dat verder besproken worden. Namen noemen doen we niet. Iedereen, professionals en vrijwilligers, heeft zich de afgelopen twee jaar enorm ingespannen om de vaccinatiecampagne vlot en correct te laten verlopen. Nogmaals, we betreuren wat er is gebeurd, en zullen de nodige maatregelen treffen zodat dit niet meer voorvalt. Al heb je nooit honderd procent zekerheid dat er niets fout kan lopen. Het is en blijft mensenwerk’, besluit Leaerts.