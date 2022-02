Brussel neemt afscheid van voormalig burgemeester Freddy Thielemans

In het Brusselse crematorium in Ukkel heeft zaterdagvoormiddag het laatste eerbetoon aan voormalig Brussels burgemeester Freddy Thielemans plaatsgevonden. Naasten, tal van partijgenoten en Brusselse politici woonden de burgerlijke uitvaart bij. De stad Brussel zorgde voor een videoverbinding om de uitvaart online te volgen.

De kist was omringd door bloemen en ook een standbeeld van Manneke Pis, getooid met een burgemeesterssjerp. Daarbij getuigden vrienden over het leven van de socialistische burgervaarder, afgewisseld met liedjes die hem dierbaar waren. Aan het einde van de ceremonie nam de familie hun plaats in, voor een intiemer eerbetoon. De aanwezigen onderstreepten het politieke engagement van de vorige week zaterdag overleden Thielemans (77). Ook zijn humanisme, nederigheid en levensvreugde werden opgediept. Nadien volgde lang applaus.

Hij werd hij geroemd als een ‘erudiet die z’n kennis niet verborg’, een man met tekentalent en taalvaardigheid. Of een ‘bon vivant’ met ‘passie voor mooie wagens’. Anderen onderstreepten zijn ‘wereldburgerschap’ omdat hij bijvoorbeeld de Japanse kroonprins volgens de regels ontving, maar ook in gesprek ging met kermiskramers of sterrenchefs. ‘Je kon hem bellen voor de grote en de kleine problemen. Het was een buitengewoon man.’

‘Ik heb 51 jaar met hem samengewoond, zonder me een minuut vervelen’, vatte een van de twee dochters van Thielemans samen in naam van haar moeder.

Tal van Brusselse prominenten en partijgenoten woonden de uitvaart bij. Zo waren huidig burgemeester Philippe Close, die destijds kabinetschef was van Thielemans, en minister-president Rudi Vervoort aanwezig, net als Yvan Mayeur, die eind 2013 Thielemans opvolgde als burgemeester. Ook hun partijvoorzitter Paul Magnette tekende present, net als de Waalse regeringsleider, Elio Di Rupo, Kamervoorzitter Eliane Tillieux en minister van Pensioenen en Brussels kopstuk Karine Lalieux. Voorts op het appel waren de Brusselse PS-voorzitter Ahmed Laaouej en zijn voorgangster, Laurette Onkelinx.

Ook Brusselse burgemeesters als Christos Doulkeridis (Ecolo, Elsene), Pierre Kompany (cdH, Ganshoren), Boris Dilliès (MR-Ukkel) en Olivier Maingain (DéFI, Sint--Lambrechts-Woluwe) waren aanwezig.

Thielemans was meer dan 10 jaar burgemeester, van 2001 tot 2013. Hij overleed vorige zaterdag in een rusthuis in de Brusselse deelgemeente Neder-Over-Heembeek. Thielemans sukkelde al langer met de gezondheid, na een val van de trap in zijn huis enkele jaren geleden.