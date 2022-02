Van Gils geeft eindzege Saudi Tour niet meer af

De 22-jarige Antwerpenaar Maxim Van Gils (Lotto Soudal) heeft zich zaterdag verzekerd van eindwinst in de wielerronde van Saoedi-Arabië, de Saudi Tour (cat. 2.1). De slotrit werd gewonnen door de Nederlander Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco).

Na ritwinst in de koninginnenrit van vrijdag begon klassementsleider Van Gils met een voorsprong van 36 seconden aan de 138 kilometer lange, golvende etappe met start en aankomst in de oude stad van Alula. Een andere jonge Belg, neoprof Cian Uijtdebroeks, ging daarin niet meer van start: de Luikenaar van Bora-Hansgrohe is op de sukkel met maag en darmen.

Door het gebrek aan wind werd het een typische sprintersetappe, waarin vier renners de lange ontsnapping vormden: de Duitser Jannik Steimle van het Belgische Quick-Step Alpha Vinyl, de Deen Anthon Charmig, de Noor Martin Urianstad en de Griek Polychronis Tzortzakis. Steimle drong het langste aan: hij werd pas tien kilometer voor de finish gegrepen, bij het ingaan van de laatste lokale ronde.

Tim Declercq, vierde in de stand, probeerde in de finale nog een gaatje te slaan, maar uiteindelijk werd het toch een massasprint. Puntenleider Caleb Ewan kon daar zijn kans niet in gaan door materiaalpech. Na een hectische aanloop haalde Groenewegen het voor de tweede keer deze week, op dezelfde aankomstlijn als zijn ritzege van donderdag. De Brit Dan McLay werd tweede, de Italiaan Davide Ballerini derde. Jasper De Buyst was de eerste Belg op plaats 7.

In het eindklassement heeft Van Gils een voorsprong van 0:36 en 0:48 op de nummers 2 en 3, respectievelijk de Colombiaan Santiago Buitrago en de Portugees Rui Costa. Declercq behield zijn vierde plaats in de stand.

Van Gils volgt als eindwinnaar de Duitser Phil Bauhaus op, in 2020 de eindwinnaar van de eerste editie van de Saudi Tour. Daarmee zorgt de tweedejaarsprof meteen ook voor de vijfde zege van Lotto Soudal in dit prille seizoen.