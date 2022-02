Kim Meylemans heeft eerste keer mogen trainen op olympische baan: ‘We hebben nog veel werk’

Kim Meylemans heeft zaterdag voor het eerst kunnen trainen op de olympische skeletonbaan van Peking. De Limburgse zit al een week in quarantaine nadat ze bij aankomst op de luchthaven positief testte op corona. ‘Ik ben vooral blij dat ik weer kon sleeën’, vertelde Meylemans aan Sporza.

Kim Meylemans kan zich opnieuw atlete voelen nadat ze een week lang opgesloten werd in Peking. Eerst enkele dagen in een quarantainehotel, vervolgens na drie negatieve coronatesten in een aparte kamer in het olympisch dorp in Yanqing. Daardoor miste ze woensdag de eerste trainingssessie in het National Sliding Centre in Yanqing.

Zaterdag mocht Meylemans eindelijk wel de baan op voor een training. Ze verblijft officieel nog steeds in quarantaine, dus werd ze met eigen vervoer daarheen gebracht. Ze kreeg er ook een eigen kleedkamer. Meylemans verkende de baan eerst te voet en gleed daarna twee keer naar beneden op haar slee.

‘Het was leuk en ik ben vooral heel blij dat ik weer kan sleeën. Het ijs is heel hard, dus het is een echte uitdaging, maar het was super plezant. Mijn eerste trainingsrun was snel en de tweede was ook oké. We hebben nog wat tijd, maar we hebben nog veel werk.’

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Op een testevent vorig jaar deed Meylemans gelukkig al wel eens een wedstrijd op de olympische piste. Tijdens haar tweede run zette ze er zelfs de allersnelste tijd neer.