Neergestort vliegtuig met twee inwoners van België aan boord teruggevonden in IJslands meer

Een vermist vliegtuigje dat twee personen die in België wonen aan boord had, is teruggevonden in IJsland. Een politicus op het eiland bevestigt op Twitter dat het toestel op de bodem van een groot meer ligt. Voor zover bekend heeft geen van de inzittenden de crash overleefd.

In IJsland was een grote zoekactie georganiseerd nadat de Cessna C172 afgelopen week was verdwenen. Het toestel had een IJslandse piloot en drie buitenlandse toeristen aan boord. Die kwamen volgens Amerikaanse media uit Nederland, België en de Verenigde Staten.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken deelde vrijdag mee dat bij de drie toeristen aan boord twee personen waren die in België wonen. Geen van de betrokkenen heeft de Belgische nationaliteit.

Het vliegtuig was donderdag op de luchthaven van Reykjavik om 10.30 uur lokale tijd vertrokken en zou over de Golden Circle vliegen, een populaire trekpleister van het land. Twee uur later zou het vliegtuig landen in Reykjavik. Er zaten vier mensen aan boord, de IJslandse piloot en drie toeristen, meldt het Amerikaans persagentschap AP.

Bij de reddingsactie zijn twee helikopters van de kustwacht, kleine privévliegtuigen en ongeveer vijfhonderd reddingswerkers ingezet. Het gecrashte toestel zou uiteindelijk met een onbemande onderzeeboot zijn opgespoord.