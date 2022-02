Reddingswerkers moeten laatste meters naar in put gevallen kleuter Rayan handmatig graven

Reddingswerkers hebben in Marokko de hele nacht doorgewerkt om de vijfjarige Rayan uit een diepe put te halen. Volgens lokale media zijn ze tot op minder dan twee meter genaderd. Over de toestand van de jongen is geen zekerheid.

Ze zijn verwikkeld in een race tegen de klok die ook buiten Marokko op de voet wordt gevolgd. Rayan zit sinds dinsdag vast op zo’n 32 meter diepte. Hij viel toen in de put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers hebben ook de afgelopen dagen al rond de klok gewerkt om de kleuter te ontzetten.

Hulpverleners hebben een enorm gat gegraven naast de bestaande put en zijn volgens sommige berichten nog maar enkele meters verwijderd van de jongen. Vrijdagavond waren verschillende graafmachines in de weer en hulpverleners verwachtten dat de jongen ‘in de komende uren’ gered zou kunnen worden. Maar de slotfase van de reddingsoperatie verloopt traag, omdat wordt gevreesd voor instorting.

Over de toestand van Rayan bestaat onduidelijkheid. Marokkaanse media hadden bericht dat het reddingswerkers afgelopen week lukte om zuurstof en water bij de kleuter te krijgen. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. Op videobeelden was eerder te zien dat hij nog in leven is.

De jongen viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. ‘Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan’, zei zijn vader volgens het Franse persbureau AFP. De oma van de jongen zegt dat hij in het hele dorp Bab Berred zeer geliefd is. Er waren de afgelopen dagen enorme aantallen sympathisanten naar het gebied gekomen.

Zoals in Spanje

Het ongeval doet denken aan de tragedie in 2019 in Spanje, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was een tweetal weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.