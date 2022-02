Premier van Peru al na drie dagen aan de kant geschoven door beschuldiging van huiselijk geweld

De Peruaanse president Pedro Castillo gaat zijn regering herschikken. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd. Dat zou het vertrek betekenen van premier Héctor Valer Pinto, die nog maar drie dagen in functie is en wordt beschuldigd van huiselijk geweld.

“Ik heb beslist de regering te herschikken”, zie de linkse president in een korte toespraak op televisie. Hij verwees daarbij naar de weigering van het Congres om zaterdag te debatteren over een vertrouwensstemming over de dinsdag benoemde ministers.

Valer Pinto, een 62-jarige advocaat en parlementslid, kwam onder vuur te liggen nadat verschillende media donderdag onthulden dat zijn vrouw en dochter in oktober 2016 een klacht tegen hem hadden ingediend vanwege huiselijk geweld.

Vrijdag, enkele uren voor de toespraak van Castillo, had de voorzitter van het Peruaanse Congres Valer Pinto al gevraagd af te treden. Drie leden van zijn regering lieten hem ook al vallen.

Als er een nieuwe regering komt, zal dat de vierde zijn in de zes maanden sinds 28 juli vorig jaar, toen Castillo aan de macht kwam.