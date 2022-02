Pence pikt verwijten niet meer: ‘Trump heeft het fout’

Voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence zegt dat zijn vroegere baas Donald Trump het bij het verkeerde eind heeft als hij zegt dat Pence de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 had kunnen blokkeren. Dat zei Pence tijdens een toespraak in Florida.

Trump zei zondag, zoals hij al vaker heeft beweerd, dat Pence op 6 januari 2021 de goedkeuring van de verkiezingsresultaten had kunnen blokkeren. Als vicepresident zat Pence de vergadering daartoe voor. Trump heeft sinds de verkiezingen in 2020 volgehouden dat die van hem ‘gestolen’ zijn. Op de dag van de ratificatie werd het Capitool in Washington DC bestormd door Trump-aanhangers. De relatie tussen Trump en Pence is sindsdien verslechterd.

‘President Trump heeft het fout’, zei Pence tijdens een toespraak in Florida. ‘Ik had het recht niet de verkiezingsresultaten te vernietigen. Het presidentschap behoort het Amerikaanse volk toe. Er is eerlijk gezegd geen idee on-Amerikaanser dan het idee dat een enkel persoon de Amerikaanse president kan kiezen.’

Pence zei ook de teleurstelling over de verkiezingsuitslag te begrijpen. ‘Ik stond zelf op het stembiljet. Maar wat de toekomst ook brengt, ik weet dat we onze plicht vervuld hebben die dag’, doelend op de ratificatie op 6 januari 2021. ‘De waarheid is dat er meer op het spel staat dan onze politieke partij of onze politieke toekomst. Als we het vertrouwen in onze grondwet verliezen, zullen we niet alleen verkiezingen verliezen, maar ons land kwijtraken.’

Vicepresidenten spelen slechts een ceremoniële rol bij de ratificering van de verkiezingsresultaten in het Congres. Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari de zetel van het Congres in Washington om de goedkeuring van de verkiezingsoverwinning van Biden tegen te houden. Trump had eerder zijn aanhangers opgehitst met zijn beweringen over fraude. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven.