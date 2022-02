Snowboardster Evy Poppe grijpt net naast finaleplaats

Snowboardster Evy Poppe heeft zich zaterdag op de Winterspelen in Peking na afloop van de tweede en laatste run in de kwalificaties in de slopestyle niet kunnen plaatsen voor de finaleronde. Alleen de twaalf atletes met de hoogste score na afloop van de tweede run stootten door naar de medaillestrijd.

Poppe eindigde uiteindelijk na twee erg degelijke prestaties als veertiende. De 17-jarige beet zaterdag de spits af in het Belgische kamp en kwam als eerste lid van Team Belgium in actie op de Winterspelen. In Peking komt ze ook nog in actie op de big air.

Poppe kwam in het Genting Snowpark in Zhangjiakou als 22e van dertig snowboardsters aan de bak in de eerste kwalificatierun en veroverde daarin een score van 47.08. Dat leverde haar een voorlopige dertiende plaats op in de stand, waardoor ze in de tweede run nog vol aan de bak moest. De tellers gingen hierbij weer op nul en de beste kwalificatiescore telde.

Onze landgenote weerstond de druk en verbeterde, met een score van 56.80, haar resultaat van de eerste run. Daarmee werd ze in de tussenstand voorlopig uitgerekend twaalfde, waardoor het nagelbijten was tot het einde van de kwalificaties. Maar het mocht niet zijn voor Poppe, die met nog enkele deelneemsters te gaan uit de broodnodige top 12 tuimelde. Alleen de beste twaalf atletes stootten door naar de medaillestrijd, die zondag op het programma staat. Poppe moest uiteindelijk met de veertiende plaats vrede nemen. Op de slopestyle behaalde Poppe goud op de Olympische Jeugdspelen van 2020 en op het WK voor junioren van 2021.

De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott tekende met 86.75 voor de beste kwalificatiescore. De Japanse Kokomo Murase (81.45) en Finse Enni Rukajärvi (78.83) maakten de top drie vol. De Amerikaanse titelverdedigster Jamie Anderson (74.35) volgt als vijfde. De Zwitserse Ariane Burri zette met 65.55 de laagst geplaatste kwalificatiescore neer.