De Vlaamse regering wil de ooit beloofde steun voor oudere zonnepanelenparken inperken, een politiek en juridisch heikele onderneming.

Voor 2013, in de vroege dagen van de doorbraak van zonnepanelen in Vlaanderen, stimuleerde de Vlaamse regering grote bedrijven om erin te investeren met langdurige, hoge en vaste subsidies via groenestroomcertificaten ...