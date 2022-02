Verplichte vaccinatie zorg ten vroegste voor 1 juli

Omdat de juridische uitwerking meer voeten in de aarde heeft dan gedacht, kan de wet voor verplichte vaccinatie van zorgpersoneel pas ten vroegste op 1 april in werking treden, en de plicht zelf dus pas drie maanden later, op 1 juli.

In de zomer van vorig jaar besliste de regering al dat er een verplichte coronavaccinatie zou komen voor zorgpersoneel. De wet had op 1 januari moeten ingaan met een overgangsperiode van drie maanden, waardoor op 1 april niet-gevaccineerde zorgverleners geschorst of ontslagen zouden kunnen worden.

Maar de juridische uitwerking heeft meer voeten in de aarde dan gedacht. De Raad van State gaf eind december wel een positief advies, maar met een hele reeks opmerkingen. Zo vroeg de Raad om beter te argumenteren waarom personeel dat niet onder het zorgstatuut valt maar ook in contact komt met bewoners, niet meegenomen wordt in de plicht.

De topministers van de federale regering zaten vrijdag samen over de kwestie. Beslist werd om het toepassingsgebied te behouden, maar wel om de twee deadlines met drie maanden uit te stellen. De wet zou zo pas op 1 april in werking treden, en de plicht zelf op 1 juli.

Maar bovenal is de context met de omikronvariant radicaal veranderd. ‘Deze beide data kunnen gewijzigd worden op basis van wat we weten over de ontwikkeling van de epidemie en de eventuele ontwikkeling van nieuwe vaccins’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Dit moet de komende maanden goed ingeschat worden, het is belangrijk om klaar te staan. Maar het blijft essentieel dat mensen die in de zorg werken zichzelf allemaal laten vaccineren.’