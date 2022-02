Vlaanderen zet alleen door met boosterprik

Omdat definitief wetenschappelijk advies uitblijft en de Franstaligen weifelen, zal Vlaanderen op eigen houtje 12- tot 17-jarigen een boosterprik aanbieden, zegt Vlaams minister Wouter Beke (CD&V).

Vanavond hadden de kabinetten van de verschillende ministers van Volksgezondheid van dit land overleg over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen. Vlaanderen wil die derde prik zo snel mogelijk toedienen, maar er kwam nog geen sluitend expertenadvies dat groen licht gaf.

Zo kwam er nog geen goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wilde nog een laatste poging doen om alle deelstaten op dezelfde lijn te krijgen, maar dat is niet gelukt.

Vlaanderen gaat daarom op eigen houtje de boosterprik aanbieden aan jongeren. Ze zullen niet individueel uitgenodigd worden, maar krijgen wel de mogelijkheid zich een derde keer te laten prikken. De tijd dringt, want een boosterprik is nodig om naar sommige Europese landen op reis te kunnen.

Geen uitnodiging, wel website vaccinatiecentrum checken

‘Al negen Europese landen hebben hier niet mee gewacht’, zei Beke vanmiddag in de marge van een persconferentie van de Vlaamse regering. ‘We bereiden ons voor om ook de stap te kunnen zetten.’ Tieners en hun ouders zullen een document moeten tekenen waarin ze zich akkoord verklaren met de informatie die rond het boostervaccin voor tieners bekend is.

Het aantal besmettingen bij tieners liggen, in tegenstelling tot bij andere bevolkingsgroepen, nog altijd erg hoog, benadrukt Beke. ‘Via de boosterprik krikken we hun immuniteit op en verlagen we de kans op een eventuele besmetting.’

‘Uit studies blijkt immers dat ook bij jongeren een vervollediging van het vaccinatieschema met een derde prik helpt om de dalende effectiviteit van het vaccin tegen te gaan’, aldus Beke. ‘Elk vaccincatiecentrum zal zelf organiseren waar en hoe de vaccinatie aangeboden wordt. Check dus zeker de website van je vaccinatiecentrum in de loop van volgende week.’